Neues „Geschenkkastl“ in Bad Erlach bietet Bürgern Überraschungen

Mit ihrem Geschenkekasten geht Eva Wedl von „Verwedlt“ neue Wege. In ihrem Vorgarten in der Bauergasse 5 in Brunn hat sie einen Kasten installiert, in dem sich farbenfrohe und sprüchenversehene Geschenke finden–so kann man auch spontan bei Bedarf ein passendes Präsent finden. Die aktuelle Auswahl umfasst Schlüsselanhänger, Einkaufstaschen, Dekoartikel wie Kerzen oder auch Häferl. Zudem liegen Formulare auf, um weitere personalisierte Artikel zu bestellen.