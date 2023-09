FLIP2Go-Bus der Wiener Neustädter Sparkasse am BRG Gröhrmühlgasse

FLIP steht für Financial Life Park. Und im FLIP2Go Bus erarbeiten Schülerinnen und Schüler in sieben interaktiven Stationen Wissen, um selbstbestimmt und verantwortungsbewusst ihr finanzielles Leben gestalten zu können.

„Wer sein Finanzwissen erhöht, erhöht auch seine finanziellen Möglichkeiten“, ist Karin Rettenbacher, Marketingleiterin der Wiener Neustädter Sparkasse, überzeugt: „Finanzwissen gibt Menschen die Freiheit, ihr Leben nach eigenen Bedingungen zu führen und frei zu gestalten, was letztendlich zu mehr Wohlstand und weniger Verschuldung führt.“

In der zweiten Schulwoche machte der FLIP2Go Bus Halt in Wiener Neustadt. So konnten unter anderem die Schüler der 4. Klassen des BRG Gröhrmühlgasse die mobilen Spiele rund ums Geld ausprobieren. „Viele wichtige Lerninhalte sind spielerisch, interessant und hoch modern aufbereitet“, freut sich Direktor Gerald Stachl über das Financial Life Angebot für seine Schüler.