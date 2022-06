Werbung

Erlaubt seien in diesem Bereich 50 km/h, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der Lenker des Wagens mit Wiener Neustädter Kennzeichen wird nach der Messung durch ein mobiles Radar in der Ferdinand Graf von Zeppelin Straße dem Magistrat angezeigt.

