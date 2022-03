Radverkehr: Lückenschlüsse und Öffnungen in Wr. Neustadt

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Rund 400.000 Euro (inklusive Förderungen vom Land) sollen im heurigen Jahr in die Infrastruktur für den Radverkehr in der Stadt fließen. „Wir öffnen Wege, schließen Lücken und reduzieren Gefahren“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). So wolle man das Ziel erreichen, den Anteil des Radverkehrs von 14 auf 20 Prozent zu steigern. Neben einigen Neugestaltungen bzw. Lückenschlüssen im Radverkehrsnetz (siehe Kasten rechts) werden auch zwei Einbahnen für Radfahrer geöffnet: Am Domplatz und in der Ackergasse.

135 moderne Abstellbügel (=270 Abstellplätze) sollen heuer in der Stadt errichtet werden – teils, wie jüngst am Hauptplatz, als Ersatz für ältere Modelle. Diese werden übrigens vom Wirtschaftshof saniert und sollen neue Plätze finden – u.a. beim Fußballplatz von Haidbrunn-Wacker.

In der Pleyergasse (zwei Rotmarkierungen für die Überfahrt), der Kaiserbrunngasse und der Mießlgasse (jeweils Sharrows für bessere Sichtbarkeit und Wegeleitung) kommen neue Markierungen. Für die Fischauer Gasse soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden: Sie soll zeigen, ob ab Höhe Augasse (Spar-Filiale) bis zum Auge Gottes Platz für Radwege ist.

„Der große Wurf zur Verkehrswende ist nicht zu erkennen“, sagt Gerold Petritsch, Gruppensprecher der Radlobby: „Die Maßnahmen sind absolut unzureichend, um die Ziele zur Sicherung und zur Erhöhung des Radverkehrsanteils in absehbarer Zeit zu erreichen. Die bekannten Problemstellen bleiben weiterhin links liegen.“

