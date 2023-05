NMS Wiesmath setzt in allen Klassen auf digitale Lernwerkzeuge

Die Digitalisierung ist zurzeit einer der bildungspolitischen Schwerpunkte an den niederösterreichischen Mittelschulen. Um das notwendige Werkzeug dafür zur Verfügung zu haben, stattete die Mittelschulgemeinde Wiesmath jetzt alle zehn genutzten Klassen ihrer Mittelschule (MS) mit neuen digitalen LCD-86-Zoll-Infrarot-Touch-Bildschirmen aus. Da auch schon alle Unterrichtsbücher digitalisiert sind, können sie in fast allen Fächern genutzt werden.

Direktor Andreas Mühlhofer: „Das ist ein wichtiges Werkzeug, um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden.“ Ergänzend dazu gibt es für jeden Schüler und jede Schülerin einen Laptop. Die ersten beiden Klassen der MS sind bereits damit ausgestattet. In den kommenden Jahren bekommt jeweils immer die 1. Klasse Laptops, sodass letztlich alle einen zur Verfügung haben. Vom Gesamtpreis in Höhe von 400 Euro bezahlt jedes Schulkind 100 Euro selbst. Dafür gehen sie nach der Schulzeit in deren Eigentum über und die Kinder können ihn nach Belieben nutzen. Mühlhofer erklärt: „Aber solange sie in der Schule sind, haben wir Zugriff auf den Inhalt.“

Zuständig für das Fach „Digitale Grundbildung“ ist neben dem Klassenlehrer und Koordinator für IT Stefan Grill auch die Pädagogin Christina Hofer, der die Sicherheit im Netz ein besonderes Anliegen ist: „Es geht nicht nur um den operativen Umgang, sondern auch um Informationskompetenz, was man da alles berücksichtigen muss, welche Chancen es gibt und welche Gefahren da lauern.“

