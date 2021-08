Im Reitsportzentrum Bad Fischau lud Olympia-Teilnehmer Gustav Gustenau Familie, Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer zu einer Welcome-Feier nach seiner Olympia-Teilnahme in Tokio. Eigentlich hätte es eine Verabschiedungsfeier vor den Spielen werden sollen, doch diese wurde aufgrund der potenziellen Corona-Ansteckungsgefahr abgesagt. Grund zu feiern, gab es trotzdem, immerhin holte der Wiener Neustädter mit Platz 16 in Tokio ein respektables Ergebnis. Als Ziel steckte sich der 24-Jährige ja einen Platz in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfelds (Top 18).

Trainer-Deal beim Mäci

Bei seiner Willkommensfeier ließ Gustenau den Weg zu den Olympischen Spielen Revue passieren. Die schwerste Entscheidung traf er im frühen Teenageralter, als er den Eishockeyschläge trotz großen Talents in die Ecke stellte: "Manchmal denke ich mir schon, wenn ich die Servus Hockey Night aufdrehte, es wäre leiwand jetzt mit meinen ehemaligen Teamkollegen am Eis zu stehen."

Bereuen tue er die Entscheidung aber nicht, das unterstrich Gustenau erneut. Auch wenn der Weg nach Tokio fünf schwere, entbehrungsreiche Jahre waren. Diser begann 2016, als er Thomas Daniel fragte, ob er sein Cheftrainer wird. "Ich weiß noch genau, wie wir beim Mäci in der Pottendorfer Straße gesessen sind", plauderte Gustenau bei seiner Ansprache aus dem Nähkästchen. Und Daniel ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Es war im McCafe." Zunächst reagierte Daniel abwartend, willigte schlussendlich ein.

Paris? Was spricht dagegen?

"Bei den Laufeinheiten läuft er immer noch vorne und ich brauche mich nur hinten anhängen", lacht Gustenau, der mit Daniel als Olympia-Sechsten 2012 den perfekten Lehrmeister fand. Genauso wie etwa mit Schwimmtrainer Erich Neulinger, der für seinen Schützling beim Weltcup in Ägypten einmal sogar auf das Kamel stieg. Dank galt Gustenau aber auch all seinen weiteren Trainern und Förderern.

Nun genießt er einmal die Trainingspause nach der intensivsten Zeit seines bisherigen Lebens. Ob er 2024 in Paris das Olympia-Abenteuer noch einmal in Angriff nimmt, ließ er offen. Mit 24 hat er die besten Jahre seiner Karriere vermeintlich noch vor sich. "Ich sag einmal so, aus heutiger Sicht spricht eigentlich nichts dagegen."