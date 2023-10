Billa-Filiale in Felixdorf eröffnet neu

Bürgermeister Andreas Hueber und Vize Günther Straub (beide SPÖ) machten sich vor der heutigen Eröffnung schon ein Bild: „Ich freue mich über die Geschäftswiedereröffnung, da die Nahversorgung einen großen Anteil an der Lebensqualität in Felixdorf trägt“, sagt Hueber. „Eine Vielfalt an Nahversorgung ist uns ein Anliegen“, ergänzt Straub: „Und das natürlich im Ortsgebiet und nicht außerhalb auf der grünen Wiese.“

Die Filiale wurde nach neuestem Standard errichtet, gedämmt, mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und wird nun im Gegensatz zum „alten“ Billa nicht mehr mit Gas geheizt, stattdessen wird die Abwärme der Kühlanlage mit Hilfe eines Wärmetauschers für die Beheizung herangezogen.