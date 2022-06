Ein Hauch Frankreich in Wr. Neustadt

Werbung

Lange Zeit stand das Gebäude vom Werkzeugvertrieb „Werner“ in der Günser Straße 90 hinter der Jet-Tankstelle leer.

Über die letzten Monate wurde diesem neues Leben eingehaucht – und zwar mit dem Motel „Le Parc“: „Im Februar haben die Arbeiten begonnen und jetzt können wir mit bestem Gewissen starten“, ist Hotel-Manager Jan Soucek stolz. Bei der Gestaltung des Motels hat sich die Familie Werner miteingebracht. Das Motel punktet mit seiner hochwertigen Einrichtung und hebt sich so von anderen Motels ab. Da die Familie Werner Frankreich mag, bekam das Motel einen französischen Touch: „So entstand der Name ‚Le Parc,‘ angelehnt an die Nähe zum Akademiepark.“ Auch in die Weinkarte floss dies mit ein, so stehen dort u.a. etliche französische Weine zur Auswahl.

Viel Angebot und weitere Pläne

Im Erdgeschoß befinden sich neben dem Empfangsbereich u.a. ein kleiner Fitnessraum samt Sauna, ein großer Restaurantbereich und ein Seminarraum. „Wir wollen vor allem Geschäftsreisende, aber auch Durchreisende ansprechen. Die Lage ist toll, weil man nicht weit zur Autobahn hat“, sagt Soucek und meint weiter: „Zudem verträgt Wiener Neustadt noch ein Hotel.“

Auch ein großer Garten mit Terrasse zum draußen sitzen – mit After-Work-Bar und geplanten Barbecues – sowie Fahrradgaragen stehen zur Verfügung: „Nächstes Jahr wollen wir auch einen Swimmingpool bauen“, erzählt Soucek.

Verweilen können die Gäste in einem von 44 Zimmern, mit einer Größe von 18 bis 25 Quadratmeter. Es gibt Einzel-, Doppel- und sogar Dreibettzimmer, wobei hier das ausziehbare Sofa als Bett dient. Die Doppel- und Dreibettzimmer verfügen über einen Balkon bzw. eine Terrasse. Preislich bewegt man sich in einem Bereich von 80 Euro bis knapp 200 Euro. Angeboten wird auch ein Frühstücksbuffet, das in ein paar Wochen auch Nicht-Motelgästen zur Verfügung steht. „Wir wollen auch Abendessen mit einer kleinen, feinen A-la-carte Auswahl anbieten, Brunch oder auch eine ganztägige Snackkarte und im Herbst vielleicht auch einen Mittagstisch“, so Soucek über die weiteren Pläne.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.