Wöllersdorf-Steinabrückl: Viele Freiwillige beim Frühjahrsputz

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, fand in Wöllersdorf-Steinabrückl vergangenen Samstag der jährliche Frühjahrsputz der Gemeinde statt. Aufgeteilt in drei Gruppen kümmerten sich viele Freiwillige um die Sauberkeit des Ortes. Vom Kultursaal Steinabrückl machte sich der Putztrupp auf den Weg. Die Treffpunkte der anderen zwei Gruppen lagen bei der Freiwilligen Feuerwehr Wöllersdorf sowie beim Kulturheim der Feuerwerksanstalt.

Doch nicht nur die drei Großgruppen waren unterwegs. Diverse Vereine der Gemeinde und zahlreiche Privatpersonen nutzten den sonnigen Vormittag um den Ort zu reinigen. Zur Belohnung waren alle fleißigen Helfer im Anschluss zu einer Jause im Kultursaal Steinabrückl eingeladen.

