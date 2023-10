Fünf Jahre „Erlebnis Mathematik“ in Wiener Neustadt

„Es muss hier keiner rechnen, es wird auch keiner geprüft“, beruhigt Gerlinde Faustmann die Besucher: „Man soll einfach staunen.“ Seit fünf Jahren betreibt die ehemalige Professorin am BRG Gröhrmühlgasse als Hobby in der Bahngasse das Museum „Erlebnis Mathematik“ – ein Ort, an dem Zahlen zum Leben erwachen. Vergangene Woche wurde der „Runde“ gefeiert.

Von Rechenschieber über Sprossenradmaschinen, bis hin zu mathematischer Literatur – in diesem Raum findet man alles, was das Herz eines Mathematikliebhabers begehrt. Bereits beim Betreten des Raumes warten zahlreiche versteckte Rätsel auf die Gäste. „Wenn man die Fliesen betrachtet, hat man ein 8x8 Quadrat. Plötzlich liegen die Fliesen anders – und auf einmal wird ein 5x13 Rechteck daraus, obwohl nicht mehr Fliesen verwendet werden“, erklärt die Mathematikliebhaberin. So findet man überall interessante mathematische Details aus der Geschichte der Mathematik, aber auch aus modernen Forschungsgebieten. Die Exponate selbst stellt Gerlinde Faustmann zur Verfügung. „Nach jahrzehntelanger Sammlung wurden die Sachen immer mehr. Ich wollte, dass sie der Allgemeinheit zugänglich sind – so hat sich alles entwickelt.“

Jeden Montag von 15 bis 18 Uhr und jeden dritten Freitag im Monat von 17 bis 19 Uhr ist das „Erlebnis Mathematik“ geöffnet. Drei Mal im Semester gibt es Vorträge und Workshops.

Das „Erlebnis Mathematik“ hat sich in den vergangenen fünf Jahren gut entwickelt – der Raum ist mittlerweile fast schon zu klein. Um weitere Mathematikherzen zu begeistern, plant Faustmann unter anderem ein Buch, welches zur 13-Jahr-Feier veröffentlicht werden soll. Darin sollen sämtliche Vorträge, die bisher gehalten wurden, enthalten sein.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden in neue Geräte oder Veranstaltungen investiert, sagt Faustmann: „Ich hoffe, dass dieser Raum dazu beiträgt, dass mehr Leute mehr Freude an der Mathematik haben – und den Besuchern die Angst davor nimmt.“