„MaXi“-Familienkonzerte für Kinder in Wiener Neustadt

Die wissbegierige „MaXi“ erlebt dabei spannende Abenteuer und macht unvergessliche musikalische Erfahrungen – unterschiedliche Stile, wunderbare Melodien und einprägsame Rhythmen lassen die Besucherinnen und Besucher in eine Welt voller Musik eintauchen.

Die Termine im Überblick

o „MaXi und das Tonmobil: Aufräumen leicht gemacht“ (22. April, 15 Uhr): Was sich da alles angesammelt hat im Tonmobil: Perücken, alte Briefe und ein Haufen vergilbter Notenblätter – hier sollte man dringend mal aufräumen! Gemeinsam mit Maria, Aleksandra und Ion vom Tonkünstler-Orchester macht sich MaXi an die Arbeit und stößt auf spannende Geschichten rund um Mozart, Haydn und Beethoven. Ob sich die verstaubten Instrumente wohl noch spielen lassen? Mit einem Hauch Magie, ein wenig Fantasie und einem Staubwedel lädt MaXi ein zu einem Konzert rund um die Musik der Wiener Klassik.

o „Den Gewürzen auf der Spur – MaXi trifft MANTEKA“ (21. Mai, 15 Uhr): Einfach herrlich diese Düfte in der Gewürzabteilung: herber Kakao, exotische Chilis oder wunderschön gelbes Kurkuma. Doch wo kommen die Gewürze eigentlich her? Gemeinsam mit der Band MANTEKA macht sich MaXi auf die Spur! Im Ohr hat sie Musik aus Kuba, Puerto Rico, Venezuela und New York, gewürzt mit einem Hauch Europa. Ein Konzert, das eines klar macht: Salsa ist mehr als eine leckere Soße!

o „MaXi auf großer Fahrt – Klezmer, Tango & More“ (12. November, 15 Uhr): Die Koffer sind gepackt, doch ganz allein verreisen macht MaXi keinen Spaß. Was für ein Glück, dass sie an der Haltestelle auf Ivan und Moritz trifft. Die beiden haben ihre Instrumente im Gepäck und nehmen MaXi kurzerhand mit auf große Fahrt – und ehe sie sich versieht, ist MaXi mittendrin in einem musikalischen Abenteuer zwischen Tango und Klezmer und hat ganz nebenbei noch zwei neue Freunde gefunden. Also Koffer packen und los geht’s!

Tickets sind unter www.webshop-wn.at erhältlich.

