„Von Kopf bis Fuß“: Schon 5.000 Besucher in Neustädter Ausstellung

Pauline und Papa Stephan Wilfinger wurden mit einem "MaXi"-Paket bestehend aus einem Turnbeutel, einer Plüschfigur, einer Federmappe, Stiften, dem Asagan Mini-Buch "MaXi und die neue Stadt" sowie zwei Freikarten für das MaXi-Kinderkonzert am 21. Mai überrascht.

Für Schulklassen bestand die Möglichkeit, von Montag bis Freitag Workshops im Rahmen der Ausstellung zu buchen. Über 140 Klassen haben dieses Angebot bisher gebucht, die Termine sind bis zum Ende der Ausstellung weitgehend ausgebucht. Neben Schulklassen aus der Stadt und dem Bezirk Wiener Neustadt kamen auch Schulen aus dem Bezirk Neunkirchen, dem Bezirk Baden, aus dem Burgenland, aus Wien sowie eine Klasse aus Ungarn.

Zu sehen ist die Ausstellung für die ganze Familie noch bis 30. Juli jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tickets sind vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erhältlich.

„Wiener Neustadt positioniert sich seit der NÖ Landesausstellung 2019 mehr und mehr als kulturtouristische Metropole im Süden Niederösterreichs. Auf diesem Weg achten wir auch besonders darauf, Kultur und Geschichte so aufzubereiten, dass sie zum Erlebnis für die ganze Familie werden, und legen im Museum St. Peter an der Sperr großen Wert darauf, unserem jungen Publikum Interessantes spielerisch zu vermitteln. Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg der Mitmach-Ausstellung 'Von Kopf bis Fuß', gratulieren Pauline, die wir als 5.000ste junge Besucherin mit einem Geschenkpaket überrascht haben, und freuen uns auf weitere Besucherinnen und Besucher der Ausstellung, die noch bis 30. Juli zu sehen ist", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer (beide ÖVP).

