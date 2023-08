Der Kultursommer biegt in Wiener Neustadt auf die Zielgerade ein

„Gradwohl/Camaa Trio“ im „Einhorn“: Am Freitag, dem 25. August, spielt das „Gradwohl/Camaa Trio“ im Restaurant „Einhorn“. Zu hören sind Soul, Rhythm'n'Blues und Latin. Beginn ist um 19 Uhr.

Kindernachmittag im Garten: Am Samstag, dem 26. August, findet ein Maxi Kindernachmittag im Bürgermeistergarten statt. Am Programm stehen das Theaterstück „Bohumils Sakko“ von Clown und Artist „Marijan“ (15 Uhr) und eine musikalische Schlüsselsuche mit dem Musiktheater „Alfred & Clara“ (16 Uhr).

Rainer Wagner setzt den musikalischen Schlusspunkt zum Kultursommer. Foto: Helmut Rasinger, Helmut Rasinger

„Wagner the Band“ am Hauptplatz: Den Abschluss der Konzertreihe des Kultursommers bestreitet „Wagner the Band“ am Freitag, dem 1. September um 19 Uhr beim Schrauthammerbrunnen am Hauptplatz. Zu hören gibt es Rock, Pop, Soul und Funk.

„Kultur on Tour“ startet: Immer zum Ende des Kultursommers geht der Oldtimerbus auf seine Reise durch die Stadtviertel. Heuer tour das „Theater im Neukloster“ mit „Der Baum der Wünsche“, einem modernen Märchen für Jung und Alt von Nico Dorigatti durch die Stadt. Auf einer kleinen Lichtung im Wald wächst ein Baum, auf dessen Blättern die Wünsche der Menschen geschrieben stehen. Als der Baum gefällt werden soll, versammeln sich die Tiere des Waldes um ihn und beginnen den Menschen seine Geschichte zu erzählen... Termine: 29. August, Spielplatz Breitenauer Siedlung, Fritz Heindl Gasse 41; 30. August, Robert Stolz-Siedlung, Fritz-Radel-Gasse 54-56; 31. August, Ackergasse; 5. September, Volksschule Rudolf Wehrl Fliegergasse/Illnergasse; 6. September, Spielplatz Zehnergasse/Schützengasse; 7. September, Spielplatz beim Seehof Margaritengasse/Tulpengasse. Beginn jeweils 17.30 Uhr

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.