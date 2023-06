Zum Open Air mit der Marktmusikkapelle Bad Fischau-Brunn lädt das Sinfonische Orchester Merkur am 1. Juli in Bad Fischau beim Haus der Musik ein. Ab 20.30 Uhr werden unter dem Motto "Best of Steinbruchkonzerte" die beliebtesten Melodien von den Auftritten von 1991 bis 2012 zu hören sein. Tickets gibt es bei allen Orchester-Musikern, im Thermalbad, bei der Trafik Sederl und im Schneebergland Genussladen in Bad Fischau-Brunn.

Foto: zVg