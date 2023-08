Vater und Tochter aus Wiener Neustadt stehen gemeinsam auf der Bühne

Er ist Facharzt für Orthopädie und war 15 Jahre lang Präsident der NÖ-Ärztekammer, sie ist das Maskottchen „MAXI“ der Wiener Neustädter Musikvermittlung, Ö1-Moderatorin und „Der Kreisel“-Chefin. Gemeinsam sind Christoph Reisner, 62, und seine Tochter Katharina Osztovics, 33, aber auch als Unterhaltungsmusik-Duo „Tasty Tune“ und als Musiktheater für Kinder „Alfred & Clara“ unterwegs.

„Wir musizieren miteinander, seit Katharina fünf Jahre alt war. Zuerst haben wir gemeinsam Klavier gespielt und gesungen und seit sie 14 war, ist sie mit mir auch auf Bällen und Veranstaltungen aufgetreten“, erzählt der stolze Papa. Er selbst spielt seit er 17 war bei diversen Bands Klavier, Gitarre und singt auch. Er habe damit weder während des Studiums noch während seiner Zeit als Ärztekammer-Präsident je aufgehört. „Am schwierigsten war das Musizieren in meiner Turnus-Zeit mit den vielen Diensten unterzubringen, aber es ging sich immer irgendwie aus.“ Mittlerweile ist Reisner in einer Gruppenpraxis in Wiener Neustadt tätig und hat etwas mehr Zeit für sein Hobby, „dafür gehe ich nicht golfen oder Tennis spielen“.

Tochter Katharina hat Musik und Englisch studiert und sich schon während dieser Zeit mit ihrem Mann mit dem Kreativzentrum „Der Kreisel“ selbstständig gemacht. Seit mehreren Jahren verkörpert sie „MAXI“ bei den Kinder-Veranstaltungen der Stadt. Neben der Tanzmusik aus den 50ern bis heute, haben sich die beiden auch dem Kindermusiktheater verschrieben. „Als Alfred & Clara“ bieten sie ein Mitmachtheater für Kinder von drei bis zehn Jahren an und treten damit sehr viel in Kindergärten auf. „Die Lieder, Texte und Arrangements stammen von uns beiden. Wir haben ein Rohkonzept, worum es gehen soll und dann schauen wir, wem was dazu einfällt“, so der Vater. „So kommen mehr Ideen zusammen und finalisiert wird dann alles immer gemeinsam“, ergänzt Katharina Osztovics.

Mittlerweile sind vier Programme entstanden, drei davon gibt es auch schon auf CD. Und was machen die beiden lieber? „Eine Stunde Musiktheater ist wie drei Stunden am Ball spielen“, lacht die Tochter, „aber es ist faszinierend, wie die Kinder mitmachen“. „Dass die junge Clara dem älteren Alfred alles erklären muss, finden die Kinder sehr lustig und auch, dass sie dem Alfred oft helfen müssen“, ist Christoph Reisner mit seiner Rolle durchaus zufrieden. Eines ist beiden wichtig: „Die Kinder sollen etwas dabei lernen und es soll immer auch für die Erwachsenen lustig sein.“

Davon kann man sich am 26. August überzeugen, wenn „Alfred & Clara“ im Rahmen des Kultursommers im Bürgermeistergarten zu sehen sind.