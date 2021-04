Der „Karneval der Tiere“ stand in der Musikschule Katzelsdorf-Lanzenkirchen im Frühjahr auf dem Probenprogramm bzw. tut er es noch immer und wird es wohl noch einige Zeit lang: Zunächst war die Suite von Camille Saint-Saëns für den Fasching geplant, dann für den Muttertag, dann für den „Tag der Musikschulen“, „jetzt haben wir wieder einmal verschoben“, sagt Musikschulleiter Andreas Schöberl im Gespräch mit der NÖN.

Seit etwas mehr als einem Jahr sind Auftrittsmöglichkeiten, wie Klassenabende und Musikschulkonzerte in gewohnter Form unmöglich. Um in Corona-Zeiten die Schüler bei Laune und bei der Sache zu halten, muss man sich einiges einfallen lassen.

In der Musikschule Katzelsdorf entstand so beispielsweise ein musikalischer Adventkalender: „Die Schüler haben Handy-Videos an ihre Lehrer geschickt, die zusammengeschnitten wurden. Das ist super angekommen und die Schüler hatten damit auch ein Ziel“, schildert Schöberl. Sobald das Wetter sommerlicher wird, soll es auch wieder „Live“-Auftritte gegeben: „Mit Ende Mai, Anfang Juni planen wir Picknick-Konzerte im Schulhof der beiden Musikschul-Standorte, das sind quasi unsere Vorspielstunden. Die Eltern kommen mit Picknickdecke und hören mit Abstand zu – auf das können die Kinder gut hinarbeiten.“

Schwierig ist es vor allem bei den Kleinen

Auch wenn es mitunter viel Aufwand sei, die Kinder mit immer neuen Ideen zu motivieren, laufe es unterm Strich den Umständen entsprechend ganz gut, meint Schöberl: „Ich würde sagen, 95 Prozent der Kinder erreichen wir ganz gut.“

Schwierig sei es vor allem bei den Beginnern: Die Vier- bis Sechsjährigen etwa bräuchten für die musikalische Früherziehung von zu Hause aus die Unterstützung der Eltern, „sie bekommen zwar Lehrmittel und Videos, können aber alleine nicht viel damit machen“, sagt Schöberl.

„Die Motivation ist eher bei den ganz jungen Kindern das Problem, denn denen fehlt die Erfahrung, wie es ist, aufzutreten und Applaus zu bekommen. Die Älteren kennen das und wollen das auch wieder erleben“, sagt Geigenlehrerin Cordula Schröck, die u.a. an der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule in Wiener Neustadt unterrichtet. Generell fehle vor allem das Gemeinschaftserlebnis, sagt Schröck, „die gemeinsamen Vorbereitungen auf einen Auftritt, die Aufregung davor und dann das Konzert selbst. Der Einzelunterricht funktioniert erstaunlich gut, ist aber eben nicht alles, was Schule ausmacht. Die Freude im Ensemble oder im großen Orchester zu spielen, fehlt sehr.“

Vorfreude auf den „normalen“ Unterricht

Geigenschülerin Alma Tschepper kann das nur bestätigen; sie hofft auf eine baldige Rückkehr zur Normalität: „Derzeit wird wieder online unterrichtet und da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben dafür gute Lösungen gefunden, freuen uns aber alle schon sehr auf ,normalen‘ Unterricht.“

Bislang hat sich die Pandemie noch nicht negativ auf die Anmeldungen in den Musikschulen ausgewirkt. „Bei den Schülerzahlen gab es bis jetzt nur die ganz normalen Abmeldungen, wie jedes Jahr“, sagt Raoul Herget, Direktor der Hauer-Musikschule zur NÖN. Nach wie vor habe die Schule rund 600 Musikschüler in der Betreuung. „Noch geht es sich aus, aber unser derzeitiges Problem ist, dass wir keine Werbung für das nächste Schuljahr machen können, weil der Tag der offenen Tür ebenso entfallen wird, wie Schnupperstunden und Konzerte in den Schulen.“

Schnupperstunden statt offener Tür

Im Vorjahr habe man „nahezu nichts verloren“, sagt auch Katzelsdorfs Musikschul-Chef Andreas Schöberl: „Ich denke, dass das sehr Lehrer-abhängig ist, so wie der ganze Beruf. Wenn ich Zeit investiere, mir etwas überlege für die Schüler und coole Stücke raussuche, dann kommt auch die Wiederanmeldung.“

Um den Wegfall der Werbung durch Konzerte oder den Tag der offenen Tür zu kompensieren, will Schöberl nun Schnupperstunden für die Volksschüler im Ort anbieten. Auch für die Kindergartenkinder ist eine Aktion in Arbeit: Sie sollen mithilfe von Perkussionsinstrumenten und einem Lied auf YouTube auf den Geschmack der Musik-Früherziehung kommen.