Ein Musical im „kleinen Horrorladen“ im Wiener Neustädter Neukloster

Schaurig und lustig soll es werden, das Musical „Der kleine Horrorladen“ – am 9. und 10. Juni lädt der Musikschulverband Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern zur Präsentation ihres heurigen Musical-Projekts. „,Der kleine Horrorladen‘ ist in der Proben-Endphase und alle fiebern den Aufführungen entgegen“, rührt Musikschuldirektor Toni Straka die Werbetrommel.

Zu sehen ist „Der kleine Horrorladen“ am Freitag, den 9. Juni, um 18.30 Uhr, sowie am Samstag, den 10. Juni, um 17 Uhr im Theater im Neukloster (Neuklostergasse 1) in Wiener Neustadt. Erarbeitet haben das Stück Jugendliche zwischen zehn und 22 Jahren unter der Leitung von Marie-Luise Engel-Schottleitner. Die vierköpfige Liveband leitet Birgit Wolf.

Kartenreservierung mit Name, Anzahl und gewünschtem Tag: schottleitner@musikschule-egtz.at Altersempfehlung: ab 9 Jahren.