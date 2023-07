Erster Song und Video von „Yara Theresia“ aus Bad Fischau erschienen

Die 21-jährige Yara Seebacher alias “Yara Theresia” startet musikalisch voll durch. Vor kurzem hat sie ihr erstes Video veröffentlicht, das viel Potenzial erahnen lässt. Den Song “Scenarios” hat sie gemeinsam mit Armin Marczinyasan, einem Freund, an einem Wochenende in ihrem alten WG-Zimmer in Berlin aufgenommen. Anschließend plante die Bad Fischau-Brunnerin mit ihrem Geschäftspartner Lukas Galle (Regie) und den beiden Freunden aus Berlin Maximilian Miller (Kamera) und Dominik Wieland (Produktionsdesign) den Videodreh. “Mir war eines von Anfang an klar: Ich will unbedingt etwas mit Blumen und verschiedenen Farben machen”, sagt die Musikerin gegenüber der NÖN. Und das habt sie dann auch gemacht (siehe Video). Das Video zu “Scenarios” wurde in einem Studio in Friedrichshain und auch am Tempelhofer Feld gedreht. “Ich muss ehrlich sagen, dass das sehr aufregend war, weil ich davor noch nie wirklich vor der Kamera gestanden bin, sondern immer nur dahinter aktiv war”, sagt sie weiter.

Yara hat ihr Diplom in der “Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt” mit Schwerpunkt Multimedia in Wien absolviert. Anschließend ist sie nach Berlin gegangen und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, indem sie in einer Videoproduktion als Video-Editorin und Grafik Designerin gearbeitet hat. Mit Musik ist sie bereits im Schulchor und beim Karaoke in Kontakt gekommen, mit neun Jahren hat sie mit dem Gitarrenunterricht begonnen. Aktiv Musik macht Yara seit über drei Jahren. “Ich bin einfach nicht die große Rednerin, deshalb packe ich all meine Gefühle und Gedanken in Texte, so kann ich mich am besten ausdrücken”, sagt sie.

Für die Zukunft plant sie viele neue Songs und kreative Videos. Dieses Jahr seien noch mindestens drei neue Lieder und zwei Videos geplant, ab dem nächsten Jahr würde Yara Theresia dann gerne auch mal live vor Publikum spielen.