Blasmusik hat hohen Stellenwert in Wiener Neustadt

Sieben Jahrzehnte gibt es ihn bereits, den Blasmusikverband in Niederösterreich. Grund genug für die NÖN, einen Rundruf bei den vielen Vereinen zu starten und nachzufragen, welchen Stellenwert die Blasmusik noch hat und wie sehr sich die Pandemie – vor allem in Hinblick auf die Jungmusiker – in den letzten Jahren auswirkte.

Eine eher düstere Zukunft sieht Krumbachs Musikvereins-Obfrau Ulrike Schwarz auf die Musiker zukommen: „Ich sehe da eher schwarz. Es gibt einfach zu viel Freizeitangebot für die Jugendlichen.“ Nachwuchsmusiker gäbe es in Krumbach kaum. Fünf Jugendliche spielen in dem Verein aktuell ein Blasinstrument. „Es schaut wirklich ganz schlecht aus, vor allem fehlen uns aber Flügelhorn und Trompete“, erzählt die Obfrau. Besonders die ausgefallenen Proben seien dem Verein zur Last geworden.

„Im bürgerlichen Bereich spielt man eher die klassischen Instrumente!“

Raoul Herget, Kapellmeister Wiener Neustadt

„Ich bin froh, wenn überhaupt noch Musiker zu den Auftritten kommen. Wir haben Mitte November das letzte Mal geprobt. Viele sind dadurch bequem geworden“, meint Schwarz. Aber auch die Corona-Pandemie habe zur derzeit düsteren Lage beigetragen. „Musik sollte eigentlich Spaß machen und es ist mir egal, ob jemand geimpft oder getestet ist. Corona belastet schon sehr“, so die Obfrau. Das Nachwuchsproblem versuche man auf eigenem Weg zu lösen, doch das ist laut Schwarz nicht immer einfach: „Ich bin sogar zu den Eltern gefahren und habe angeboten, die Kinder abzuholen. Aber das wollten sie nicht. Ich habe selbst Kinder, ich weiß, wie sehr man dahinter sein muss. Doch mehr können wir auch nicht machen!“

Hoffnung auf Blasmusiktreffen

Ein wenig besser sieht die Lage beim Musikverein in Rohr im Gebirge aus. Hier ist man laut Obmann Thomas Pöchel gut aufgestellt und genauso gut durch die Krise gekommen. „Es war natürlich eine Herausforderung, weil viele Proben nicht möglich waren. Auch bei unserer Jugendkapelle gab es keine Proben. Sobald es aber die Möglichkeit gab, spielten wir wieder zusammen“, erinnert sich der 32-Jährige an die letzten Monate zurück. Was den Verein besonders auszeichnet?

Der Altersdurchschnitt der Musiker liegt bei unter 30 Jahren. Rund zehn Kinder musizieren bei der Blaskapelle mit. Doch auch Pöchel meint, dass die Suche nach Jungmusikern alles andere als einfach sei: „Wir haben das Glück, dass wir eine sehr junge Kapelle sind. Doch es gibt generell zu viele verschiedene Vereine. Da ist es prinzipiell nicht einfach, Mitglieder zu gewinnen und dann auch zu halten.“ Derzeit hofft der Verein vor allem auf eines: Die Durchführung des Blasmusiktreffens im August. „Das ist für uns ein absolutes Highlight“, so Pöchel.

Keine Mitgliederverluste gibt es bei der Wiener Neustädter

Stadtmusikkapelle. „Uns sind alle treu geblieben“, freut sich Kapellmeister Raoul Herget. Man habe während der letzten Monate in kleinen Gruppen weitermusiziert. Das Interesse an der Blasmusik ist in seinen Augen vor allem im städtischen Bereich nicht so gegeben wie am Land.

„Im bürgerlichen Bereich spielt man eher die klassischen Instrumente. Da ist man wahrscheinlich am Land besser aufgestellt, als bei uns. Aber die Jugend, die wir haben, die können wir auch halten“, so der Kapellmeister. Am 29. April sollte die Stadtkapelle beim Maibaumaufstellen am Hauptplatz wieder aufspielen. „Da müssen wir jetzt eh durchstarten“, freut sich Raoul Herget auf den Auftritt.

Jugend blieb, ältere Generation ging

Weiterhin in Kontakt – und zwar online – blieben während der Pandemie die Mitglieder der Ortskapelle Muthmannsdorf. „Wir haben viel über ,Zoom‘ gemacht und das hat gut funktioniert“, freut sich Obfrau Rhonda Schinko, wenn sie auf die letzten, nicht einfachen Monate zurückblickt. Der Verein zählt derzeit rund 40 aktive Musiker und auch bei der Jugend ist man laut ihr gut aufgestellt. „Wir blieben auch in den letzten Monaten immer in Kontakt mit der Jugend. Niemand hat uns verlassen und wir haben den Spaß ganz einfach nicht verloren“, erzählt die Obfrau. Generell konnte man innerhalb des Vereines aber nicht alle Mitglieder halten. Vor allem Corona hat laut Schinko dabei eine große Rolle gespielt: „Vor allem die älteren Musiker, die schon länger dabei waren, haben dann den Entschluss gefasst, nicht mehr zu spielen.“

Jungmusiker spielen auch beim Musikverein Zillingdorf-Eggendorf eine große Rolle – und dabei muss es sogar nicht immer um das Musizieren gehen. „Wir unternehmen auch außerhalb der Proben etwas mit den Kindern. So waren wir im Sommer im Eisgeschäft und im Winter haben wir eine Online-Weihnachtsfeier gemacht. So verlieren wir uns nicht aus den Augen“, erzählt Obmann Florian Fux. Er ist überzeugt davon, dass die Vereine versuchen müssen, die Kinder von der Blasmusik zu begeistern. „Man muss sie auch begleiten, weil es lange dauert, bis man das Instrument auch spielen kann!“

Hoher Stellenwert, zu wenig Interesse

In den Musikschulen in Bezirk und Stadt hat die Blasmusik nach wie vor einen hohen Stellenwert. „Der Großteil der Lehrkörper sind Blasmusikanten. Das Problem ist nur, dass der Nachwuchs fehlt“, beklagt Roman Bischhorn-Stickelberger, Leiter des Musikschulverbandes Bucklige Welt. Die Jugend will sich in seinen Augen nicht mehr dazu verpflichten, zu den Vereinen zu gehen.

Und auch das Interesse an Blasmusikunterricht an sich sei nicht mehr geworden, ganz im Gegenteil. „Es ist sogar leicht gesunken“, so Bischhorn-Stickelberger. In der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule kommt der Blasmusik ebenfalls noch viel Bedeutung zu, aber: „Die meisten wollen klassische Instrumente spielen“, so Leiter Raoul Herget.

