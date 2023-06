Schülerwallfahrt BG Babenbergerring: Von Neustadt nach Heiligenkreuz

Gemeinsam mit Pater Damian Lienhart und Professor Martin Deutsch machten sich neun Schüler der 7A- und 7C-Klasse nach Heiligenkreuz auf. In knapp drei Stunden war die 12,5km lange Strecke zwischen Baden und Heiligenkreuz bewältigt. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner besten Seite.

Gemeinsam nahmen alle nach dem Abendessen an der Komplet, dem Abendgebet der Mönche, in der Stiftskirche teil. Der Einladung zu den Vigilien ab 5:15 Uhr leisteten ebenfalls einige Schüler Folge und so erlebten manche das erste Mal eine lateinische Messe, der sie - vom Lateinunterricht bestens vorbereitet - gut folgen konnten.

Nach dem wohlverdienten Frühstück folgte eine mitreißende Stiftsführung durch den 24-jährigen Pater Wilhelm, die sie durch die historische Stiftsanlage führte, danach eine Führung durch die öffentlich nicht zugängliche Bibliothek und abschließend einen kurzen Abstecher ins Studio 1133, dem eigenen Fernsehsender des Stiftes.

„Danke an Pater Damian für die Organisation und geistliche Begleitung dieser schönen Wallfahrt“, heißt es aus der Schule: „Ad multos annos!“