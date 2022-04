Wr. Neustadt: Nachfolge für „Alpaka Erlebnis & Zirbe“ gesucht

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Mit einem steilen Hang am hauseigenen Grundstück in Waldegg von Gabriele und Walter Schneidhofer, hat alles angefangen. Die Alpakas, die mit unwegsamen Gelände gut zurechtkommen, zogen ein, „nach der ersten Schur haben wir uns aus der Wolle Decken anfertigen lassen. Die waren so phänomenal, dass wir uns gedacht haben, dass das unter die Menschen muss“, erzählt Walter Schneidhofer. Und so wurde ein Hofladen eingerichtet, der bald zu klein wurde. Also wurde in der Domgasse „Alpaka Erlebnis & Zirbe“ eröffnet, wenig später ging es in die Rosengasse. In den letzten Jahren hat sich das in der Region einzigartige Unternehmen mit Alpaka- und Zirbenprodukten einen Namen gemacht, „die Kunden kommen von überall her“, freut sich Walter Schneidhofer.

Allerdings naht die Pension, Ende des Jahres soll Schluss sein. „Deswegen suchen wir seit längerem einen Nachfolger für unser Geschäft“, erklärt der Geschäftsmann. Vorweg: Alpakazucht muss man dafür keine betreiben, der Großteil der Waren wird aus Peru bezogen. „Unsere Alpakas waren eher die Initialzündung für das Geschäft“, so Schneidhofer: „Es ist keine Wissenschaft, aber es gibt einige Kniffe, etwa für den Verkauf auf Märkten. Deswegen würden wir auch über einen längeren Zeitraum hinweg beratend helfen.“

Interessenten können sich per Mail unter info@alpaka-erlebnis.at melden.

