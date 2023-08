Unfall am Montag gegen 2.50 Uhr auf der Nordspange bei Theresienfeld. Aufgrund eines Ausweichmanövers verlor eine Pkw-Lenkerin die Herrschaft über Ihr Fahrzeug, landete im Straßenbankett und in weiterer Folge in dem daneben befindlichen Graben. Das Fahrzeug wurde von der FF Theresienfeld aus dem Graben geborgen und gesichert auf der nächsten Pannenbucht abgestellt.