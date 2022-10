Ballsaison im Bezirk Wr. Neustadt: „Leute sind in Feierlaune!“

In den vergangenen Jahren war die Ballsaison Corona-bedingt von Absagen geprägt. Wie sieht es heuer aus? Die NÖN hat sich in Stadt und Bezirk umgehört.

Zwei Highlights des Ballkalenders sollen in dieser Saison wieder stattfinden: Der Winternachtsball und der Burgball. In der Theresianischen Militärakademie soll am 27. Jänner der 61. Burgball über die Bühne gehen. „Wir freuen uns darauf, nach zweijährige Pause die Ballgäste wieder im besonderen Ambiente der Burg begrüßen zu dürfen“, heißt es in der MilAk.

„Man weiß nicht, ob es im Jänner Maßnahmen gibt – da richten wir uns nach dem, was kommt. Von uns gibt es keine eigenen Regeln.“

Bezirksparteiobmann Christian Stacherl

Drei Wochen zuvor, am 7. Jänner, wird in der Arena Nova am größten Trachtenball des Landes getanzt: Der Winternachtsball soll sein Comeback feiern. „Das Konzept bleibt so, wie man es gekannt hat“, sagt ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl, seit Jahren im Ballkomitee mit dabei, zur NÖN: In zwei Hallen soll es, wie gehabt, Musik geben. Dazu den großen Aufmarsch der Blasmusikkapellen aus Bezirk und Region.

Corona spielt in den Planungen (noch) keine große Rolle, sagt Stacherl: „Man weiß nicht, ob es im Jänner Maßnahmen gibt – da richten wir uns nach dem, was kommt. Von uns gibt es keine eigenen Regeln.“

„Die Leute verzichten lieber auf andere Dinge, als auf‘s Feiern“

Im Wiener Neustädter Sparkassensaal stehen die Zeichen wieder auf „Alles Walzer“: „Im Moment sind wir mit den Buchungen mindestens dort, wo wir auch vor Corona waren“, freut sich Sparkassensaal-Eventmanager Stephan Türk. Die Leute seien froh, dass die letzten zwei Jahre hinter ihnen liegen würden, „sie sind wieder richtig in Feierlaune“, ist Türk überzeugt. Dass sich die dennoch vorherrschende Pandemie und die Teuerung negativ auf die Besucherzahlen auswirken werden, glaubt der Eventmanager nicht. „Die Leute verzichten lieber auf andere Dinge, als auf‘s Feiern“, meint Stephan Türk.

Jägerball soll Relaunch verpasst bekommen

Neben zahlreichen Schulbällen wurde im Sparkassensaal auch lange der Jägerball der Hubertusrunde Wiener Neustadt veranstaltet. Dies wird in der diesjährigen Ballsaison allerdings nicht der Fall sein. Nach 70 Jahren „Wiener Neustädter Jägerball“ soll es laut Axel Schneeberger von der Hubertusrunde einen Relaunch für die Tanzveranstaltung geben: „Vieles hat sich in den vergangenen Jahren ver- und geändert, sodass wir das bisher bekannte Format ändern werden.“ So soll der Jägerball außerhalb des klassischen Ballkalenders über die Bühne gehen, die inhaltliche Gestaltung sowie die Zielgruppen adaptiert und eine neue Eventlocation gefunden werden. Ein genaues Datum für den „neuen“ Jägerball steht laut Axel Schneeberger noch nicht fest.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.