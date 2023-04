Parkticket weg: Ärger über teure Verlustkarte in Wiener Neustadt

Mächtig geärgert hat sich eine Innenstadt-Einkäuferin aus Lanzenkirchen in der Vorwoche. Wie sie der NÖN erzählt, war sie am Mittwochnachmittag mit einer Freundin in der Innenstadt einkaufen. „Gewand, wir waren Essen, auch beim Friseur, haben mehrere 100 Euro ausgegeben,“ berichtet sie.

Als sie mit ihrem Auto die Parkgarage in der Lederergasse verlassen wollte, der Schock: Die Parkkarte war weg. „Ich muss sie irgendwo ausgestreut haben. Ich bin sogar den Weg in der Innenstadt nochmal abgegangen, hab die Karte aber nicht mehr gefunden“, so die Lanzenkirchnerin, „ich hab dann auf den Knopf im Parkhaus gedrückt, dort wurde mir gesagt, ich müsse mir eine Verlustkarte beim Automaten kaufen.“

Dort gab es für die Einkäuferin der nächste Schock – immerhin 28 Euro kostet eine Verlustkarte. Also machte sie sich auf ins Rathaus. „Ich habe dort mein Pech geschildert, sogar mit jemandem von der Parkraumbewirtschaftung gesprochen – aber das hat die nicht interessiert. Mir wurde auch keine Kulanz angeboten. Ich hätte natürlich meine zwei, drei Stunden gezahlt oder von mir aus den ganzen Tag – aber 28 Euro ist halt schon sehr viel Geld“, ärgert sie sich.

Seitens der Stadt verweist man auf NÖN-Anfrage darauf, dass es sich bei den 28 Euro für das Verlustticket um den üblichen Tarif handle. Kulanz gäbe es in solchen Fällen nicht.

