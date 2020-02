SPÖ wird Teil der bunten Regierung in Wr. Neustadt .

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und der designierte Zweite Vizebürgermeister Rainer Spenger (SPÖ) haben sich am Mittwoch auf ein Arbeitsübereinkommen ihrer Parteien in Wiener Neustadt geeinigt. Ein finales Gespräch mit Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FPÖ) findet laut einer Aussendung der Volkspartei am Donnerstag statt. Danach soll auch die Ressortaufteilung fixiert werden.