„Neustadt hilft“: SPÖ mit Hilfsaktion für Hochwassergebiete

„Innerösterreichische Solidarität bedeutet rasche und konkrete Hilfe für die Betroffenen in den Hochwassergebieten. Da manche vor dem Nichts stehen, hoffe ich, dass möglichst viele ihr Herz öffnen und mitmachen.“ Das stellt Wiener Neustadts Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Rainer Spenger zu seiner Aktion „Neustadt hilft“ fest.

Dabei werden Spenden gesammelt, die am Ende Familien in Not beziehungsweise Wiederaufbau-Projekten zugutekommen sollen. Rainer Spenger: „Ich stehe bereits mit Verantwortlichen der Bundesländer Kärnten und Steiermark in Kontakt, um zu eruieren, wo man allfällige Hilfsgelder zielgerichtet und punktgenau einsetzen kann.“

Die Abwicklung der Aktion erfolgt über den Traude Dierdorf Sozialpreis. Unter dieser Kontonummer kann gespendet werden: IBAN: AT13 6000 0000 9001 6499 lautend auf SERVICE MENSCH GmbH BIC: BAWAATWW, Verwendungszweck: Traude Dierdorf Sozialpreis - Neustadt hilft