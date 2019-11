Wr. Neustadt: Verteidiger nahm Verdächtigen in Schutz .

Im Fall der tödlichen Hundebisse in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt hat der Verteidiger des verdächtigen Heeresbediensteten seinen Mandanten in Schutz genommen. hnet mit Einstellung des Verfahrens - "Sehe rundherum kein Verschulden"