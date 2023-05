Wiener Neustädter Grundwasser leicht angestiegen

Die Regenfälle in den vergangenen Wochen waren für Natur, Landwirtschaft und Gartenbesitzer ein Segen. Und erstmals seit über zwei Jahren zeigt sich beim Wiener Neustädter Grundwasser wieder Bewegung – und zwar nach oben. Auch wenn es mit sechs Zentimetern noch kein riesiger Schritt in Richtung einer Verbesserung der schwierigen Grundwassersituation ist – allein seit Jahresbeginn bis zum Wochenende wurde insgesamt ein Minus von fast einem Meter verzeichnet.

Am Achtersee fiel der Anstieg noch geringer aus, dort ist er mit freiem Auge nicht zu sehen. Zu sehen ist allerdings, dass Bäche wie der Fischabach deutlich mehr Wasser führen, auch der Hammerbach führt zumindest teilweise wieder Wasser. Endlich Wasser hat es auch für die Leitha in Richtung Lichtenwörth und Zillingdorf gegeben, was dort einen deutlichen Grundwasseranstieg zur Folge hatte. In Neudörfl stieg das Grundwasser gar um 60 Zentimeter an, in Weikersdorf um 90 Zentimeter.

