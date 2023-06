Nach Sanierung Das Schubert-Denkmal in Schwarzenbach wurde neu gesegnet

Der Seniorenchor beim Schubert-Denkmal. Foto: NÖN, Franz Stangl

D as im Jahr 1928 anlässlich des 100. Todestages des Komponisten errichtete Franz Schubert-Denkmal in Schwarzenbach wurde am Sonntag neu gesegnet.

In den vergangenen Wochen hatten Mitglieder des Seniorenchors schon ganze Arbeit geleistet, und das Denkmal sowie dessen Umfeld einer gründlichen Pflege unterzogen. Die neuerliche Segnung mit anschließender Feier gegenüber bildete den Abschluss des Denkmal-Projekts.