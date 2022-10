„Ich bring dich um“ - Polizisten attackiert und beschimpft

Turbulente Szenen spielten sich am Donnerstagabend auf der B60 zwischen Eggendorf und Ebenfurth ab. Eine Eggendorfer Polizeistreife entdeckte einen BMW mit einer fehlenden Kennzeichentafel. Allerdings blieb der Lenker trotz Anhaltezeichen nicht stehen und raste in Richtung Pottendorf davon. In Ebenfurth konnten andere Autofahrer nur mit Mühe einen Unfall mit dem Raser vermeiden, der aber schließlich in Pottendorf gestellt werden konnte. Bei der Kontrolle verhielt sich der 22-jährige Türke aggressiv, beschimpfte die Beamten, schrie unter anderem "Ich bring dich um!" und ging auch auf die Polizisten los.

Der 22-Jährige wurde daraufhin von den Polizisten - sie wurden bei der Attacke verletzt - festgenommen. Im BMW konnten Cannabiskraut und Drogenutensilien gefunden werden. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

