Puchberger Straße in Wiener Neustadt droht Gesamtsperre

Einer der Hauptverkehrsadern in Wiener Neustadt, der Puchberger Straße (B26) droht weiteres Ungemach. Jetzt steht sogar eine Gesamtsperre zwecks Sanierungsarbeiten im Raum, weil die Schäden doch schwerer sind. Vor drei Wochen kam es Brückenbereich zu einem folgenschweren Wasserrohrbruch, seitdem ist die Brücke nur einseitig via Ampellösung befahrbar, was für Verkehrsbehinderungen sorgt. Wie ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger bei der Gemeinderatssitzung am Montag verkündete, droht der betroffenen Brücke auf der Puchberger Straße jetzt aber sogar eine Gesamtsperre. Eine Entscheidung darüber soll am Mittwoch getroffen werden, Verkehrsamt & Co. würden derzeit an einer Lösung der Situation arbeiten.

Die Puchberger Straße ist aber nicht das einzige Sorgenkind der Stadt: Zu gröberen Verkehrsbehinderungen wird es in den nächsten Tagen immer wieder am Porsche Ring im Bereich des neuen Parkdecks geben, wo an der Fahrbahn gearbeitet wird. Die ÖBB habe bis Mitte Dezember dort teilweise sperren wollen, „wir haben seitens der Stadt gesagt, bis 7. November müssen die Arbeiten abgeschlossen sein“, so das Stadtoberhaupt.