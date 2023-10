Puchberger Straße: Reparaturarbeiten dauern noch bis Mittwoch

Die NÖN hatte berichtet: Am Dienstagnachmittag hatte es kurz nach dem Kreisverkehr Jet-Tankstelle auf der Puchberger Straße einen Wasserrohrbruch gegeben. Seitdem kommt es dort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Straßenarbeiten. Die Stadt rät zu großräumigen Umfahrungen, trotzdem kommt es dort und in der Umgebung derzeit zu Staus.

Laut Informationen der NÖN werden die Arbeiten am Freitag fortgesetzt, am Wochenende wird pausiert, ehe am Montag mit Hochdruck weitergearbeitet wird. Voraussichtlich werden die Verkehrsbehinderungen am Mittwoch ein Ende haben.