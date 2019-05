Das Unwetter am vergangenen Wochenende machte auch vor der Herrengasse nicht halt: Besonders schlimmer erwischte es den Club "Zweiraum", der am Samstag mit einem massiven Wassereinbruch zu kämpfen hatte. Die Folge: Das Lokal musste am Samstag geschlossen werden, teilweise musste sogar Elektronik nachgekauft werden. Die gute Nachricht für alle Nachtschwärmer: Die Arbeiten am Lokal sind so gut wie abgeschlossen, ab Freitagabend hat das Lokal wieder geöffnet.