Wr. Neustadt: Firmenlauf-Comeback in der Innenstadt

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert der Firmenlauf heuer ein Comeback: Die 21. Auflage findet am 7. September statt und geht wieder in der Innenstadt über die Bühne. Start und Ziel ist am Hauptplatz, wo auch die Laufparty u.a. mit „Mini & Claus“ auf dem Programm steht.

Der Firmenlauf ist mit dem außergewöhnlichen Herbsttermin (ab 2023 ist eine Rückkehr in den Juni geplant) quasi das Vorprogramm für das „Bunte Stadtfest“: Nach dem Lauf am Mittwoch gibt es am Donnerstag wie gewohnt das „Konzert für Wiener Neustadt“ am Hauptplatz, Freitag und Samstag dann das Stadtfest. Auf Medaillen für alle, die ins Ziel kommen, wird heuer verzichtet – dafür geht ein Teil der Erlöse an die Ukraine-Hilfe.

„Wir sind sonst für die finanzielle Gesundheit unserer Kunden verantwortlich und freuen uns, auch für die physische Gesundheit etwas tun zu können“, sagt Christian Spitzer, Vorstandsdirektor der Wiener Neustädter Sparkasse, die erneut Namenssponsor des Firmenlaufs ist. „Eine schöne Botschaft, dass der Firmenlauf zurück ist“, sagt Sportstadtrat Philipp Gruber (ÖVP): „Ein tolles Event, das viele Menschen in das Herz unserer Stadt bringt.“ Bei der bislang letzten Auflage im Jahr 2019 waren 3.200 Teilnehmer am Start und zahlreiche Unterstützer und Fans in der City unterwegs.

