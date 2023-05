Wöllersdorf-Steinabrückl: „Wer rasch hilft, hilft doppelt“

Um die 150 Einsätze führt die Nachbarschaftshilfe Wöllersdorf-Steinabrückl jährlich durch. Seit 1998, also inzwischen 25 Jahren, stehen die freiwilligen Mitglieder für in Not geratene Menschen der Gemeinde zur Verfügung - diskret und rund um die Uhr.

Krankenbesuche, Vergabe von medizinischen Geräten und finanzielle Unterstützung

Die Aufgaben des Vereins sind vielfältig. Krankenbesuche, Abholung von Lebensmitteln oder Medikamenten oder einfache Gespräche fallen in den Zuständigkeitsbereich. Auch medizinische Geräte, etwa Krankenbetten oder Rollatoren, werden kostenlos von der Nachbarschaftshilfe verliehen. Die Arbeit des Vereins steht unter dem Motto „Wer rasch hilft, hilft doppelt.“ An diesen Leitspruch wird sich streng gehalten, die Verleihung von Gegenständen passiert etwa spätestens nach 48 Stunden. Auch finanzielle Unterstützung gibt es. Das Geld dafür kommt aus einem Sozialfond, in den Einnahmen von Veranstaltungen und Spenden hineinfließen. Die Fälle werden davor überprüft und die Hilfe wird nicht in bar ausgezahlt. Stattdessen werden Rechnungen übernommen oder Dinge wie Hortkosten bezahlt. „Wenn wir wo helfen können, sind wir dabei“, erzählt Obfrau Ida Eder.

Derzeit zählt der Verein um die 20 Mitglieder, auf die jeder Zeit zurückgegriffen werden kann. „Jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein. Das finde ich toll!“, sagt Ida Eder dazu. Die Ehrenmitglieder und „Urgesteine“ der Nachbarschaftshilfe sind Gernot Reiff, Franz Tanzinger und Josef Staudenherz. Die drei Herren haben den Verein 1998 gegründet, nach dem Vorbild des „Gleichnis vom barmherzigen Samariter“. Die Nächstenliebe steht bis heute im Vordergrund der Nachbarschaftshilfe.

Feier zum Jubiläum

Am Samstag wurde im Festsaal Wöllersdorf auf die Erfolge der vergangenen 25 Jahre angestoßen. Gemeinderäte, Bürgermeister, Dechant der Gemeinde und natürlich die Freiwilligen der Nachbarschaftshilfe kamen zusammen, um zu feiern. Bürgermeister Gustav Glöckler (ÖVP) überraschte die Obfrau der Nachbarschaftshilfe Ida Eder mit einer Torte, die sogleich angeschnitten wurde. Auch sonst war mit Brötchen, diversen Getränken und Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Die Kinder des Volksschulchors Wöllersdorf unterstützten die Veranstaltung tatkräftig mit ihrem Gesang.

Pläne für die Jüngsten

Für den Herbst ist ein neues Projekt geplant. Die ersten sechs Wochen nach Schulbeginn soll es einen „Schul-Geh-Bus“ geben, durch den Volksschulkinder am Weg in die Schule begleitet werden sollen. Freiwillige werden dafür noch gesucht. Auch die Lernhilfe für Volksschülerinnen und Volksschüler soll weiter ausgebaut werden, weiters sind „Leseomas“ und „Leseopas“ geplant, die Schülerinnen und Schüler beim Lesen unterstützen sollen.

