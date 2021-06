Morgen, Donnerstag, wird Maria Kornfeld als Direktorin des Gymnasiums verabschiedet, am selben Tag erhält ihr Nachfolger Martin Seitz das Dekret seiner Ernennung. Mit 1. September wird der 44-Jährige, der seit 20 Jahren am BG/BRG Mödling unterrichtet, seinen neuen Job antreten.

„Ich freue mich auf diese neue, mit Sicherheit herausfordernde Aufgabe“, sagt Seitz zur NÖN: „Die Schulschwerpunkte am BG Babenbergerring wie humanistische Bildung, Sprachen und Begabungsförderung standen neben einer Mitverwendung an der Pädagogischen Hochschule NÖ (Lehrerfortbildung) und am BMBWF (Neue Reifeprüfung) lange im Fokus meiner beruflichen Tätigkeit.“

Seitz, der Französisch und Latein unterrichtet, war in Mödling unter anderem in der Begabtenförderung sehr engagiert. „Ich bin sicher, er passt sehr gut zu unserer Schule“, sagt Kornfeld im NÖN-Gespräch über ihren Nachfolger.