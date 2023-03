Radbörse Wiener Neustadt: 50 Fahrräder fanden einen neuen Besitzer

Am Samstag brachten viele Menschen ihre nicht mehr benötigten Räder in die Innenstadt, um diese an andere Fahrradbegeisterte zu verkaufen. Mit über 100 Fahrrädern im Angebot und 50 verkauften Rädern war die Börse wieder ein Erfolg. Andreas Löffler, Gemeinderat a. D. und Hauptorganisator der Radbörse, betonte die Wichtigkeit der Veranstaltung: „Die Radbörse vereint so vieles: Die Innenstadt wird belebt, Räder wechseln den Besitzer und das Rad rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit."

Unterstützt wurde die Radbörse von der Grünen Wirtschaft Niederösterreich, Powerpedals, Re5el, Anhängerzentrale, Alvocycle mit einem Reparaturangebot und der Würstelboutique Wilczek mit Pommes für jeden Fahrrad-Kauf.

Die nächste Fahrradbörse findet schon am 15. April in Bad Fischau am Hauptplatz statt. Grüne-Stadträtin Selina Prünster: „Ich bedanke mit bei allen helfenden Händen und bei der Polizei, die mit Sicherheitstipps wieder mit dabei war.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.