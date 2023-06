Sammelaktion für den Stöpselwald von Waldquelle in Wiener Neustadt

Die Schüler aus Volksschulen, Unter- und Oberstufen aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und Kärnten sorgen gemeinsam mit Waldquelle und Penny dafür, dass Getränkeverschlüsse gesammelt, der Rohstoff recycelt und aus dem Reinerlös neue Bäume in Österreich gepflanzt werden.

Weitere Schulen aus ganz Österreich dürfen dem Beispiel folgen und in eigenen Stöpselwald-Sammelboxen bis Ende September in der Schule fleißig mitsammeln. Denn das gemeinsame Ziel lautet: Bis November genügend Stöpsel zu sammeln und österreichweit für neue (Stöpsel-)Wälder zu sorgen, um so die Aufforstung, der durch den Klimawandel geschädigten heimischen Wälder, zu sichern. Bei den Waldjugendspielen in Wiener Neustadt lernten einige der am Stöpselwald mitsammelnden Schüler bei Stationen spielerisch über die Bedeutung und Vielfalt der heimischen Wälder und verstärkten nochmals ihren Sammeleifer.

Der Waldquelle und Penny-Stöpselwald macht aus Getränkeverschlüssen Bäume und zeigt so kindgerecht, dass jede und jeder sich für die Natur einsetzen kann. Dafür werden die Stöpsel sämtlicher Getränkeflaschen in den dafür vorgesehenen Waldquelle und Penny-Sammelboxen in den teilnehmenden Schulen gesammelt und sobald diese voll sind, in einen der über 300 Penny-Märkte in Schulnähe gebracht. Von den Filialen führt der Weg der Getränkeverschlüsse direkt zum Recycling-Betrieb. Der Rohstoff wird aufbereitet und für die Wiederverwendung vorbereitet. Mit dem Reinerlös des verkauften Rohstoffs pflanzen regionale Förster und Schülern aus der Umgebung gemeinsam mit Waldquelle Mineralwasser und PENNY Bäume in Österreich.

„Mit der Einführung des Einwegpfand 2025 wird in Österreich ein wichtiger Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft gesetzt. Wir sind überzeugt, dass Sammelverhalten von klein auf gelernt sein muss: Die teilnehmenden Schüler:innen in ganz Österreich sind hier bereits ein tolles Vorbild“, betont Vítězslav Staněk, Country Manager von Waldquelle Mineralwasser. Auch Ralf Teschmit, Geschäftsführer Penny Österreich, freut sich über das gemeinsame Projekt: „Wir gehen als Diskonter neue, innovative Wege und freuen uns insbesondere diesen mit den Schülern in Österreich gehen zu dürfen. Mit den Sammelboxen können Schüler, aber auch unsere Kunden in allen Penny-Filialen einfach und unkompliziert einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“