Von Wiener Neustadt aus mit Sonnenkraft um die Welt radeln

Mit Muskelkraft und Sonnenstrom um die Welt radeln – das hat sich Valentin Gamsjäger vorgenommen. Im Herbst wollte der Saubersdorfer, der die HTL Wiener Neustadt absolviert hat, mit seinem selbstgebauten, solarbetrieben Fahrrad losstarten (die NÖN berichtete). Weil in manchen technischen Details noch der Teufel steckte, verzögerte sich der Start. Diese Woche soll es nun tatsächlich so weit sein.

Mittlerweile hat Gamsjäger, der mit Stephanie Moser gemeinsam als „Explorer Couple“ auftritt, neben der Wiener Neustädter Sparkasse auch die Fachhochschule Wiener Neustadt als Partner gewonnen. Die FH unterstützt Gamsjäger vor allem mit technischem Know-How. Ein Schwerpunkt des Studiengangs Entrepreneurship & Applied Management – in dem auch Moser selbst studiert – liegt in der Vereinigung der beiden großen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Daher sei es selbstverständlich gewesen, das Projekt zu unterstützen, so Studiengangsleiter Mario Kwas.

Auch das Institut für Nachhaltigkeit am FH-Campus Wieselburg ist an Bord. „Es freut uns, an der Umsetzung eines solchen Projekts beteiligt zu sein und so auf die Themen Einsatz von erneuerbaren Energieträgern und Ressourcenschonung aufmerksam zu machen“, sagt Leiterin Henriette Gupfinger.

Der erste Teil der Route führt zum Schwarzen Meer. Regelmäßige Berichte zur Reise wird es u.a. auf nön.at geben.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.