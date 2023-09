Ein Felixdorfer „Zangler“: Ingenieur Reihs repariert alles

„Mein Mann kann alles reparieren“, sagt Susanne Reihs stolz. Ob alte Geräte, wie Plattenspieler oder Radio aus den 50er-Jahren, Walk Man und Videorekorder aus den 80er-Jahren oder einfach nur Kaffeevollautomaten und Flat TV aus der heutigen Zeit. Es gibt nichts, woran Christian Reihs nicht schon einmal herumgeschraubt hat. Mit dem Werbeslogan „Geiz ist geil“ kann er nicht viel anfangen. Ist es doch genau diese Art von Einstellung mit der Geräte günstig produziert und verkauft, und wenig später kaputt werden. „Billiger und größer geht immer zulasten der Qualität“, weiß Reihs.

Anstatt das kaputte Gerät zu entsorgen, sollte man es lieber reparieren lassen. Und bei einer Neuanschaffung sollte man bewusst kaufen, denn gerade in der heutigen Zeit der Nachhaltigkeit sollte jedem bewusst sein, das auch die Produktion eines Neugerätes eine Menge an Ressourcen benötigt. „Reparaturen werden heute so wie damals sehr gerne in Anspruch genommen. Ein großer Faktor ist der Kostenpunkt, ein weiterer die Nachhaltigkeit sowie die Bedienfreundlichkeit oder ein nostalgischer Grund“, beschreibt der Ingenieur die Beweggründe.

Das „Zangeln“ hat Reihs schon immer interessiert

Christian Reihs hat sich sehr vieles selbst unter dem Motto „Learning by Doing!“ beigebracht. Aber die Liebe zur Technik ließ ihn eine jede Hürde meistern. Immer neue Produkte, immer neue Herausforderungen. „Ich wusste schon vor meiner Zeit an der HTL Wiener Neustadt, dass mich das ,Zangeln' interessiert. Für mich war ein jedes defekte Gerät eine Herausforderung und Vorfreude, als Sieger im Kampf hervorzugehen. Diese Einstellung half mir auch bei meiner ersten Stelle in einer damals bekannten Firma, meine Erfahrungen zu machen. Man kommt als junger Mensch in einen alteingesessenen Betrieb und wird kritisch begutäugelt. Dementsprechend bekam man auch den ganzen 'Mist', den niemand reparieren wollte oder konnte“, erklärt Reihs.

In diesem Beruf hört man nie auf zu lernen und nimmt gerne Neues an. Was vor 30 Jahren mit Videorekorder, Sat-Anlagen und Fernsehgeräten begann, erweiterte sich mit Verstärkern, CD-DVD-Playern und sämtlichen Geräten aus der Unterhaltungselektronik. Vor 20 Jahren wurde Reihs von seiner Frau Susanne herausgefordert, die eigene Kaffeemaschine zu reparieren. Das war dann der Schritt zu den Kaffeevollautomaten. Zwischendurch haben die alten Bildröhrenfernseher zu den LCD-Geräten gewechselt und auch das sei wieder ein Lernprozess für ihn gewesen. Das älteste Gerät, das Reihs jemals repariert hat, war ein Deutscher Kleinempfänger aus dem Jahr 1936.

Kostenvoranschlag beträgt immer 60 Euro

Der Kostenvoranschlag für jedes zu reparierende Gerät beträgt immer 60 Euro, denn die Fehlerfeststellung ist mit viel Zeit und Informationensuche verbunden. Bei der Reparatur wird die Summe aber in Abzug gebracht. Wenn ein Gerät nicht mehr repariert werden kann, übernimmt die Firma auch die Entsorgung. Geräte, die auf den ersten Blick unrentabel erscheinen, auf Grund von Ersatzteilen oder Wert, werden nicht angenommen.

„Wir sind stolz, seit 30 Jahren präsent zu sein, ohne einen einzigen nennenswerten Vorfall. Da Kunden gerne beim Fachhandel kaufen, bieten wir seit ca. 15 Jahren auch Neugeräte an“, sagt Reihs abschließend. Dabei gehören Panasonic und Jura zu deren Partnerfirmen. Weitere Infos unter: ing-reihs.at