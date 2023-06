„Stoffwechsel“: Kleidertauschbörse am BG Babenbergerring Wr. Neustadt

Die Kleidertauschbörse "Stoffwechsel" förderte den Kreislauf der Kleidung und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, ungenutzte Kleidungsstücke weiterzugeben und im Gegenzug neue Stücke zu erhalten. Dadurch wurden bewusstere Entscheidungen getroffen und der ökologische Fußabdruck reduziert.

Die Resonanz auf "Stoffwechsel" war sehr groß: Fast 1.000 Kleidungsstücke wurden gespendet und getauscht, was das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen zeigt. „Durch das Tauschen und Wiederverwenden von Kleidung konnten wir rund 18 Tonnen CO2 einsparen, was einem Autoweg von mehr als 90.000 km entspricht, also mehr als 2-mal um die Welt“, heißt es aus der Schule.

Dies zeige die Bedeutung des Kleidertauschs im Kampf gegen die Klimakrise und die Reduzierung von Emissionen und Ressourcenverschwendung. Der "Stoffwechsel" reduziert den Bedarf an neu produzierter Kleidung und verringert somit den Einsatz von Ressourcen wie Wasser, Energie und chemischen Stoffen. Zudem werden die Auswirkungen der Abfallentsorgung minimiert, da die getauschten Kleidungsstücke eine neue Bestimmung finden.