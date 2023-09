Neuer Bürgermeister wird in Bad Fischau-Brunn gesucht

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch zieht sich mit Ende Oktober als Bürgermeister zurück. Neben der Suche nach einem Nachfolger, müssen auch noch weitere Ämter neu besetzt werden. Der ÖVP-Parteivorstand musste deshalb die personellen Nachnominierungen beschließen. Vizebürgermeister Stefan Zimper wurde dabei einstimmig als neuer Bürgermeister nominiert und wird in der Gemeinderatssitzung am 16. November offiziell zur Wahl stehen. „Ich freue mich sehr über diese Nominierung und den Vertrauensvorschuss. Reinhard Knobloch hinterlässt mir Bad Fischau-Brunn als richtiges Schmuckkästchen. Ich werde mein Bestes geben, um unseren Ort sanft weiterzuentwickeln, aber dabei immer die besondere Lebensqualität im Auge haben – wir wollen keine Kleinstadt werden“, so Zimper. Es brauche in einigen Dingen neue Zugänge, andere Antworten und auch eine offenere Kultur. Das Gemeinsame stehe im Vordergrund, denn es brauche alle Kräfte, um die anstehenden Themen zu bewältigen.

Ebenfalls einstimmig wurde der geschäftsführende Gemeinderat Sebastian Goldfuß als Vizebürgermeister nominiert. „Endlich gibt es einen Vizebürgermeister aus Brunn. Ich hoffe, dass wir damit auch einige Gräben zuschütten können, die in letzter Zeit entstanden sind“, freut sich Zimper. Goldfuß ist seit mehreren Jahren im Gemeinderat vertreten und hat bisher insbesondere bei den Themen Thermalbad, Jugend, Bürgerservice und Digitalisierung auf sich aufmerksam gemacht. „Auch ich freue mich über die Nominierung und die gemeinsame Arbeit für Bad Fischau-Brunn mit Stefan und unserem Team“, sagt dieser.

Das Gemeindevorstandsteam der ÖVP wird ebenfalls neu aufgestellt. Gemeinderat Hannes Perner wird sich weiterhin insbesondere im Bereich Infrastruktur engagieren. Lukas Hirsch rückt neu in den Vorstand und wird hier frischen Wind in das Team der ÖVP bringen. Mit Gemeinderätin Brigitte Zottl zieht eine bewährte Kraft in den Gemeindevorstand ein, um sich stärker den Themen Thermalbad und Kultur zu widmen. Das frei werdende Gemeinderatsmandat wird durch Michael Wildner besetzt werden. „Ich bin stolz, dass wir ein breites Team aus neuen und bewährten Kräften aufstellen konnten“, meint Zimper.