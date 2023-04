Älteste Katzelsdorferin starb kurz vor ihrem 100. Geburtstag

Maria Woltran, älteste Gemeindebürgerin im Ort, ist nach kurzer schwerer Krankheit nur ein paar Monate vor ihrem 100. Geburtstag friedlich eingeschlafen. Woltran, die eigentlich in Klingfurth geboren war, übersiedelte 1953 nach Eichbüchl und lebte fortan dort: "Sie hat in den 70er-Jahren ein eigenes Schanklokal, das im Sommer und zu Ostern geöffnet war, geführt. Wir fünf Buben mussten immer viel Arbeit am Feld und im Weingarten leisten, in dieser Generation war noch alles händisch zu bewältigen", sagt Sohn Johann Woltran über seine Mutter.

Maria Woltran gönnte sich kaum Urlaub, im Sommer unternahm sie nur wenige Ausflüge mit dem Weinbauverein in der Gegend. Die Katzelsdorferin konnte sich lange durch alternative Heilverfahren fit halten, wie Johann Woltran verrät: "Sie legte großen Wert auf Heilkräuter, mit 88 Jahren wurde sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten für neue Hüften ins Spital gebracht". Am 14. Oktober wäre Maria Woltran 100 Jahre alt geworden - am 20. April wurde sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am Friedhof Katzelsdorf zu Grabe getragen.

