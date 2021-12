Bad Fischau-Brunn: Trauer um Elfriede Wöhrer

Elfriede Wöhrer ist im Alter von 80 Jahren am Freitag verstorben. Die Nachricht über den Tod des Ehrenmitglieds vom „Forum Bad Fischau-Brunn“ hat große Bestürzung hervorgerufen, wie Obmann Harald Knabl in einer Aussendung schreibt:

„Elfriede war, an der Seite ihres Gatten, Hannes Wöhrer, über Jahrzehnte hinweg Mit- und Vordenkerin unseres Kulturvereines, eine unermüdliche Gestalterin und Kämpferin für Kunst und Kultur in Bad Fischau-Brunn und eine glühende Verfechterin der sinngebenden Nutzung des Schlosses Fischau.

2011 zogen sich Elfriede und Hannes Wöhrer, nach vielen Jahren unermüdlicher Tätigkeit für das Forum, aus der operativen Führung des Vereines zurück. 2020 wurde Elfriede an der Seite ihres Mannes die Ehrenmitgliedschaft zugesprochen. Mit Elfriede verliert das ,Forum Bad Fischau-Brunn‘ eine Mitbegründerin, eine jahrelange Antriebskraft, eine Lenkerin, Mitdenkerin und kritische Begleiterin. Wir werden ihr ein würdiges Andenken bewahren.“

Diesen Worten schließt sich auch ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch an. Denn Elfriede Wöhrer war nicht nur in der Kultur eine treibende Kraft, sondern auch im Kampf gegen den Fluglärm über der Gemeinde. Seit 1985 engagierte sie sich gegen den Fluglärm und versuchte mit der Plattform „Miteinander leben, miteinander reden“ eine gemeinsame Lösung mit dem Bundesheer und den Vereinen der Privatflieger zu finden. „Der Familie gebührt unser aufrichtigstes Beileid“, so Knobloch.