Große Trauer um Josef Handler in Hollenthon

Der tragische Unfalltod von Josef Handler löste vorige Woche tiefe Betroffenheit aus. Der 73-jährige Landwirt war am 24. Oktober beim Ausbringen der Gülle mit dem Traktor verunglückt. Auch die rasche Bergung durch Mitglieder der Feuerwehren Hollenthon, Stickelberg und Wiesmath konnte sein Leben nicht mehr retten.

Der Träger des silbernen Ehrenzeichens der Gemeinde Hollenthon war in der Gemeinde in vielen Bereichen tätig. Im Jahr 2003 war er als Obmannstellvertreter der Abwassergenossenschaft Hollenthon - Horndorf maßgeblich an derem Entstehen beteiligt. Diese Genossenschaft war damals eine der ersten in der Region und hatte Signalwirkung für viele andere.

Im Gemeinderat war er „Quereinsteiger“ - im Jahr 2000 kam er gleich als Geschäftsführender Gemeinderat in dieses Gremium und war zehn Jahre als solcher tätig. Bei der Feuerwehr Hollenthon war er seit seiner Jugend ein aktives Mitglied. „Bis zum Schluss war er bei Einsätzen und Übungen dabei“, hört man seitens der Feuerwehr.