Krumbachs Altbürgermeister und USC-Legende Otmar Gebhart verstorben

Keiner prägte den USC Krumbach so nachhaltig wie er: Als Gründungsmitglied, Spieler, engagierter Funktionär und treuer Fan: In der Nacht auf Montag nahm Otmar Gebhart im 93. Lebensjahr Abschied von dieser Welt.

Bis zuletzt besuchte er trotz seines hohen Alters fast jedes Heimspiel seiner Krumbacher, auch am 7. April gegen Ternitz. Beim Nachtragsspiel gegen Natschbach am gestrigen Dienstag blieb sein Platz auf den Zuschauerrängen erstmals leer, sinnbildlich für die Lücke, die der Baumeister in Ruhe hinterlässt. 1948 war Gebhart als Jugendlicher unter den Gründungsmitgliedern des USC. Ab den frühen 1960er-Jahren war er auch als Funktionär tätig, zunächst als Sektionsleiter, später als Obmann-Stellvertreter und von 1982 bis 1988 als Obmann.

Auch in der Ortspolitik engagiert

Danach blieb er dem Verein zwei Jahrzehnte als Präsident und 15 weitere Jahre als Ehrenpräsident erhalten. Insgesamt war Gebhart 61 Jahre als Vereinsfunktionär tätig. Auch in der Ortspolitik war er engagiert. In den 1980er-Jahren war er Geschäftsführender Gemeinderat. Von 1990 bis 1995 war Gebhart Bürgermeister. Der heutige ÖVP-Ortschef Christian Stacherl zeigt sich von der Todesnachricht geschockt: „Ich habe Otmar stets als verlässlichen Mensch mit Handschlagqualität kennengelernt. Die Marktgemeinde ist ihm zu großem Dank verpflichtet.“

Am Dienstag, dem 2. Mai (14 Uhr), wird Gebhart im Familiengrab am Krumbacher Friedhof beigesetzt. Von 11 bis 13 Uhr gibt es die Möglichkeit der stillen Abschiednahme.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.