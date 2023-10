Trauer um Gertrud Buttlar, Wiener Neustadts „historisches Gewissen“

Die Stadt trauert um eine große, unermüdliche und allseits geschätzte Historikerin: Gertrud Buttlar-Elberberg, geborene Gerhartl, ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben.

Die Tochter des früheren Neunkirchner Bürgermeisters Otto Gerhartl studierte nach dem Besuch des Bundesrealgymnasiums Neunkirchen Geschichte und Germanistik in Wien. 1959 wurde sie Leiterin der Städtischen Sammlungen Museum und Archiv in Wiener Neustadt, 1961 stieg sie zur Direktorin auf.

Bei der Landesausstellung 1966 „Friedrich III.“ war sie für die örtliche Ausstellungsleitung verantwortlich, auch an jener 1979 („Die Zeit der Frühen Habsburger“) arbeitete sie entscheidend mit. Unter ihrer Leitung übersiedelte das Stadtarchiv – eines der umfangreichsten Österreichs – gleich zwei Mal, zudem adaptierte sie das Stadtmuseum 1994 in dem mit einem modernen Zubau versehenen, ehemaligen Kloster St. Peter an der Sperr neu.

1995 trat die Hofrätin ihre Pension an – und blieb weiter höchst aktiv. „Sie war immer sehr geschichtsinteressiert, auch weit über das Pensionsalter hinaus“, sagt Gerhard Geissl, Leiter des Stadtarchivs, zur NÖN: „Noch heuer im Frühjahr hat sie für einen Artikel, den sie schreiben wollte, Material von uns erbeten. Sie war geistig rege und aktiv im Geschichtsbereich nahezu bis zu ihrem Ableben.“ Der persönliche Umgang war stets angenehm, erinnert sich Geissl: „Sie hat immer einen sehr höflichen, feinen und charmanten Eindruck erweckt. Man hat immer gewusst, dass man eine Dame vor sich hat.“

Der ehemalige Kulturamtsleiter Franz Pinczolits hat jahrelang mit Gertrud Buttlar-Elberberg Seite an Seite gearbeitet: „Ich durfte von 1972 bis 1980 bei ihr im Stadtarchiv arbeiten und habe sie nicht nur als hochgeschätzte Historikerin, sondern auch als überaus liebenswerten, warmherzigen Menschen kennengelernt“, erinnert sich Pinczolits im Gespräch mit der NÖN: „Während meiner Tätigkeit als Autor wurde ich von ihr immer wohlwollend unterstützt. Ihr Ableben erschüttert mich sehr.“

Standard-Werk zur Geschichte der Stadt

„Mit Hofrätin Gertrud Buttlar verliert Wiener Neustadt so etwas wie das ,historische Gewissen der Stadt'“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Ihre Leistungen zur geschichtlichen Aufarbeitung Wiener Neustadts sind unersetzlich und wirken bis heute nach. Dazu hat sie das Archiv- und Museumswesen in ein neues Zeitalter geführt und außerdem gleich an zwei NÖ Landesausstellungen federführend mitgewirkt. Wir verneigen uns in Dankbarkeit und Anerkennung ihres Wirkens für unsere Stadt.“

Ihr Buch „Wiener Neustadt: Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft“, das 1978 erstmals veröffentlicht und mehrmals überarbeitet und erweitert wurde, ist geschichtsinteressierten Neustädtern ein Begriff. „Damit hat sie ein Standardwerk geschaffen“, sagt Historiker Werner Sulzgruber zur NÖN: „Sie hat als erste eine umfassende, wissenschaftlich fundierte Stadtgeschichte geschrieben, die noch dazu äußerst umfangreich war. Für Wiener Neustadt ist das bis heute eine sehr wertvolle Grundlage für die Forschung in verschiedenste Richtungen.“

Gertrud Buttlar-Elberberg wurde 1997 der Ehrenring der Stadt Wiener Neustadt verliehen, sie war zudem Ehrenringträgerin der Stadt Neunkirchen.