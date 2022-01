Trauer um Mediziner Wolfgang Janistyn

Wolfgang Janistyn, einer der bekanntesten Lungenfachärzte der Region, ist in der Vorwoche verstorben. Am Freitag schloss er im Alter von 69 Jahren nach langjähriger Krankheit für immer seine Augen. Der Mediziner war bis zum Jahr 2019 im Ärztezentrum „Pro-Sana“ am „Platz der Gesundheit“ in der Zehnergasse tätig, ehe er sich in den Ruhestand verabschiedete.

Mit über 28 Jahren lungenfachärztlicher Tätigkeit in Wiener Neustadt war er eine wahre Institution im Bereich der Pulmologie. „Er hat seine Arbeit mit großer Leidenschaft ausgeführt, das hat ihn ausgezeichnet und das haben seine Patienten auch an ihm geschätzt“, sagt Sohn Michael Janistyn. „Er hat mit seinen Patienten nicht nur über die Medizin gesprochen, sondern auch über Gott und die Welt. Aber auch das haben die Patienten gemocht und sind auch deswegen gekommen – auch wenn sie dafür längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten“, so Michael Janistyn.

Privat war Wolfgang Janistyn ein ambitionierter Imker und auch ein großer Modelleisenbahn-Freund. „Er hat sich für die Pension viel vorgenommen, unter anderem wollte er mehr Zeit für seine Hobbys haben. Leider ist er viel zu früh gestorben“, trauert sein Sohn.

Ein Begräbnistermin stand am Dienstag zu Redaktionsschluss noch nicht fest.