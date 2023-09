Wr. Neustädter Jugendmagazin „die KLETTE“ braucht Unterstützung

Das Heft gibt es alle zwei Monate gratis, überall dort wo es aufliegt – wie z.B. im 22 Beans, beim Thiel, im Triebwerk oder bei Rinaldas Würstelstand, man kann sich die KLETTE aber auch nach Hause schicken lassen. Mit einem Jahres-Abo ab 15 Euro (Basic-Abo) unterstützt man auch noch jungen, unabhängigen Regional-Journalismus. Dazu gibt es noch das Ehren-Abo (30 Euro) und das Gönner-Abo (50 Euro) mit exklusiven Goodies wie einem KLETTE-Stift.

Und so geht es: Einfach per Mail an dieklette.wn@gmail.com bestellen. „Wir brauchen rund 200 Abonnenten und Abonnentinnen bis Ende September um das Projekt für dieses Jahr zu finanzieren“, so Lara Karner, „im Oktober kommt dann schon das erste Heft ins Haus geflattert. Das Abo endet automatisch nach einem Jahr.“

Für besondere KLETTE-Fans gibt es jetzt auch „die Fette KLETTE“ zu erwerben, eine Gesamtausgabe aller KLETTEN von 2017 bis 2022 um 50 Euro „Da haben wir aber nur superexklusive 25 Exemplare“, so Karner.