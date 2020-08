Die zwölfjährige Lea-Sophie Simon spielt seit sechs Jahren Klavier in der Josef Matthias Hauer-Musikschule. Und das mit Erfolg, wie ihr erster Preis heuer beim Wettbewerb Prima La Musica beweist. Mama Elisabeth ist selbst Klavierlehrerin und so ist die junge Pianistin natürlich schon früh an den Tasten gesessen. Dass sie Talent hat, war schnell klar und so landete sie in der Klasse von Gabriele Teufert in der Musikschule. Die konnte ihrem Schützling auch die Freude an Bühnenauftritten mitgeben.

Lea-Sophie Simon: „Ich spiele gerne Klavier und trete auch gerne auf. Allerdings bin ich vorher immer sehr aufgeregt.“

Geübt wird meist eine Stunde pro Tag, „aber in den Ferien sind Ferien, da spiel ich nur zum Spaß und nur was ich will.“ Der schönste Auftritt bisher? „Prima La Musica und die Konzerte im Museum, dort ist es immer ein bisschen feierlicher.“

Aus der Reise zum Bundeswettbewerb nach Vorarlberg, für den sich die Schülerin des Gymnasiums Babenbergerring bei Prima La Musica qualifiziert hat, wurde nun leider nichts, denn der wurde coronabedingt abgesagt. „Dabei haben wir uns alle schon darauf gefreut“, so die junge Pianistin.

Auch ein Lehrerwechsel steht ins Haus, denn Gabriele Teufert ist im Sommer in Pension gegangen. Weiterspielen will Lea-Sophie Simon schon, aber als Berufsziel peilt sie eher „etwas mit Tieren, am liebsten Tierärztin“ an.

Ihr Tipp für Anfänger: „Gleich am Anfang mit dem Üben beginnen, denn je länger man spielt, desto schwerer werden die Stücke.“